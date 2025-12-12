به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه سومین روز رقابت‌های تنیس روی میز بازی‌های پاراآسیایی جوانان به میزبانی شهر دبی کشور امارات، نمایندگان ایران دو دیدار دیگر در بخش دونفره و میکس دونفره برگزار کردند. نتیجه این دو دیدار به این شرح است:

میکس دونفره

محمد طا‌ها خسروی و حنانه نجاتی یک - تیم چین تایپه و ژاپن ۳

دونفره دختران

حنانه نجاتی و نرجس سلطان محمدی ۳ - تیم دوبل تایلند یک

با برگزاری این دو دیدار، پرونده پاراتنیس روی میز در روز سوم بازی‌های پاراآسیایی جوانان بسته شد. رقابت‌های این رشته روز شنبه با برگزاری دیدار‌های مرحله نیمه نهایی و نهایی دونفره پسران و دختران و همچنین میکس دونفره پیگیری می‌شود.

ایران در روز پایانی نماینده‌ای در میکس دونفره ندارد، اما در بخش دونفره پسران، ۳ تیم و در بخش دونفره دختران هم یک تیم دارد.

ترکیب این تیم‌ها به این شرح است:

*تیم دوبل حنانه نجاتی و نرجس سلطان محمدی

*تیم دوبل علی راستی و آرشام رمضانی

*تیم‌دوبل علی سامخانیان و محمدطا‌ها خسروی

*تیم دوبل بنیامین وحیدی و امیرهمایون چوگانیان

این تیم‌ها در حالی روز شنبه در مرحله نیمه نهایی با حریفان‌شان رقابت می‌کنند که نشان برنزشان قطعی شده است.