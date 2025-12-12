پخش زنده
با تلاش مأموران راهداری مسیر روستاهای گردنه کلوسه در فریدونشهر بازگشایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان، مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان گفت: با تلاش۱۲ ساعته تیمهای برف روبی اداره راهداری شهرستان فریدونشهر مسیر گردنه کلوسه و مسیر ۸کیلومتری محور پشندگان کلوسه و راه ارتباطی ۷ روستای پشتکوه دوم فریدونشهر بازگشایی شد.
منصور شیشه فروش افزود: در پی بارشهای روز گذشته در مناطق غرب استان و بارش ۳۰ سانتی متری برف در ارتفاعات بخش موگویی فریدونشهر و نیز ۱۰ تا ۲۰ سانتیمتری در مناطق دیگر شهرستان راههای روستایی و محورهای مواصلاتی منطقه توسط تیمهای امدادزمستانی راهداری و با پشتیبانی تجهیزات و ماشین برف روبی بازگشایی و یخ زدایی شد.