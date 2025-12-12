پخش زنده
یکی از دوستان رضا امیرخانی با اشاره به روند طولانی درمان این نویسنده، اعلام کرد: از نقطه اوج التهاب مغزی بدون آسیب ثانویه جدی عبور کردهایم، اما همچنان سیستم ایمنی درحال فعالیت است و به هم ریختگی به آرامش کامل نرسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد محبیآشتیانی پزشکی که با ارسال صدا در سایت رسمی رضا امیرخانی نویسنده، مردم را از آخرین وضعیت او مطلع میکند، در فایل صوتی که جمعه ۲۱ آذر ۱۴۰۴ منتشر کرد، سانحه سقوط امیرخانی از پاراگلایدر را به آتشسوزی در خانه تشبیه کرد و گفت: وقتی در خانه در یک محله آتشسوزی اتفاق میافتد شروع به آسیبزدن به سیستمهای اطراف میکند. نخستین اتفاق این است که آتشنشانها با خبر میشوند و خود را با سرعت برای اطفای آتش به محل میرسانند.
محبی آشتیانی با اشاره به اینکه در نتیجه آتشسوزی همه روندهای عادی محله بر هم میریزد، ادامه داد: حتی ممکن است زندگی عادی محلههای دیگر را هم تحت تاثیر قرار دهد و همه اینها به این دلیل است که آتش خاموش شود و این هدف اصلی و بحران است. برای مثال مغازههای اطراف بسته میشوند و راهها برای مردم معمولی بسته میشوند در حالی که همان راهها برای پلیس، آتشنشانی و آمبولانس باز هستند و همه چیز به هم میریزد و از محل عادی خارج میشود. آتشنشانان فقط به رسیدن به کانون آتش و خاموش کردن آن فکر میکند و بسیاری از موارد اهمیت خود را از دست میدهد.
او افزود: برای مثال اگر برای رسیدن به کانون آتش لازم باشد آتشنشانها چند پنجره را خرد و نردهها و دیوارها را خراب کنند و حتی در آتشسوزیهای بزرگ اگر چند طاق را ویران کنند، برای اینکه به آتش برسد، برای اینکه وظیفه را انجام بدهند و اطفای حریق کنند، این اقدامات را انجام میدهند.
دوست امیرخانی با تاکید بر اینکه التهاب در بدن واکنش کلی و عمومی است، گفت: درمورد رضا امیرخانی یک ضربه و آسیب شدید به مغز وارد و موجب آسیبهای مهمی شده است. زمانی که سیستم ایمنی در برابر آسیبهای اولیه فعال شده، خودش آسیبهایی به بدن وارد کرده است، ادم مغزی (Cerebral Edema) یکی از عوارضی است که سیستم ایمنی بدن برای انجام وظیفهاش انجام میدهد.
محبیآشتیانی با اعلام اینکه آشفتگی، فعالیت سیستم ایمنی و در هم ریختگی نقطهای در سیستم التهاب تاثیر خود را نشان میدهد و جایی فروکش میکند، ادامه داد: برای همین است که همواره تاکید داشتم تا روز چهارم و پنجم صبر کنیم؛ برای اینکه سیستم عصبی مغز و سیستم ایمنی در روز چهار و پنجم در اوج فعالیت است و تا آن زمان باید مراقب عوارض ثانویه بود و تمام تمرکز تیم درمانی به این است که التهاب را کم و عوارض را کنترل کنند.
او افزود: از نقطه اوج بدون آسیب ثانویه جدی عبور کردهایم، اما همچنان سیستم ایمنی در حال فعالیت است و به هم ریختگی به آرامش کامل نرسیده و به ثبات و پایداری نرسیدهایم و منتظریم که به ثبات کامل در همه اندامها و کل بدن و سیستم عصبی در سطح هوشیاری قابل قبول برسیم. به همین دلیل با روند طولانی و تدریجی همراه هستیم، همانطور که پیش از این گفته بودم باید انتظارهای خود را از اینکه یک یا دو روزه به نتیجه برسیم پایین بیاوریم و برای بهبود امیرخانی و همچنین برای همه بیماران دعا کنیم.
رضا امیرخانی نویسنده، یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴ بر اثر سقوط از پاراگلایدر آسیب دید و اکنون در بیمارستان بستری است به گفته پزشکان، امیرخانی از چند ناحیه دچار شکستگی و آسیب شده و در بخش مراقبتهای ویژه تحت نظر و درمان است.