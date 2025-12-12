به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، آموزش و پرورش آذربایجان غربی اعلام کرد: فردا شنبه ۲۲ آذر۱۴۰۴، تمام مدارس استان دایر بوده و تعطیلی اعلام نشده است.

براساس این اعلام، کلاس‌ها در همه مقاطع به‌صورت حضوری برگزار می‌شود و لازم است دانش‌آموزان در زمان مقرر در مدرسه حضور داشته باشند.

دراین اطلاعیه همچنین اعلام شده، درصورتی که اطلاعیه جدیدی از سوی استانداری آذربایجان غربی در خصوص تعطیلی مدارس منتشر شود در کانال اطلاع رسانی آموزش و پرورش استان درج خواهد شد.