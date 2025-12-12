رئیس مرکز بهداشت شهرستان خرم آباد گفت: با هدف ارتقاء سلامت مردم و کمک به مردم مناطق محروم خدمات رایگان پزشکی و دندانپزشکی به مردم بخش زاغه ارائه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس مرکز بهداشت شهرستان خرم آباد گفت: با همکاری گروه بسیج جامعه پزشکی، کمیته امداد و مرکز بهداشت خرم آباد گروهی از پزشکان، دندانپزشکان و شماری از اعضای کادر بهداشت و درمان شهرستان خرم آباد در اقدامی خداپسندانه خدمات رایگان درمانی به مردم بخش زاغه ارائه کردند.
این گروههای اعزامی شامل پزشک عمومی، ماما، دارویار، پرستار، مشاور سلامت، دندانپزشک و بهورز بودند که خدمات لازم را در مأموریتی یک روزه به اهالی بخش زاغه ارائه کردند.