به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، همایش توسعه پایدار، افق روشن کرمان بر فراز روز شنبه بیست و دوم آذرماه در تالار فرهنگ و هنر شهر کرمان برگزار میشود.
در این نشست علمی و تخصصی، محورهای کلیدی و پیشران توسعه استان کرمان از جمله گردشگری، حوزه انرژی و مدیریت منابع آب مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.
همایش با حضور مقامات کشوری و استانی، مدیران اجرایی، استادان دانشگاه و کارشناسان حوزههای مختلف توسعه برگزار میشود و هدف آن، ترسیم چشماندازی روشن برای آینده پایدار استان کرمان است.