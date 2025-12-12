همایش «توسعه پایدار، افق روشن کرمان بر فراز» روز شنبه بیست و دوم آذرماه در تالار فرهنگ و هنر شهر کرمان برگزار می‌شود.

در این نشست علمی و تخصصی، محور‌های کلیدی و پیشران توسعه استان کرمان از جمله گردشگری، حوزه انرژی و مدیریت منابع آب مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

همایش با حضور مقامات کشوری و استانی، مدیران اجرایی، استادان دانشگاه و کارشناسان حوزه‌های مختلف توسعه برگزار می‌شود و هدف آن، ترسیم چشم‌اندازی روشن برای آینده پایدار استان کرمان است.