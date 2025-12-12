هفته ۱۵ لیگ یک فوتبال؛ توقف خارج از خانه صدرنشین مقابل هوادار

هفته ۱۵ لیگ یک فوتبال؛ توقف خارج از خانه صدرنشین مقابل هوادار

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته پانزدهم رقابت‌های لیگ دسته یک فوتبال ایران امروز (جمعه، ۲۱ آذر) با برگزاری پنج دیدار آغاز شد که در مهم‌ترین بازی تیم صدرنشین نساجی مازندران برابر میزبان خود هوادار تهران با تساوی یک - یک متوقف شد.

نساجی با این تساوی در صدر جدول ۳۴ امتیازی شد، صنعت نفت آبادان با ۲۷ امتیاز به رتبه دوم رسید و مس شهر بابک با ۲۶ امتیاز در رده سوم است. هوادا هم با ۲۲ امتیاز جایگاه پنجم را در اختیار دارد.

نتایج بازی‌های امروز:

هوادار یک - یک نساجی مازندران

صنعت نفت آبادان یک - صفر نود ارومیه

مس شهر بابک یک - صفر شناورسازی قشم

فرد البرز صفر - صفر بعثت کرمانشاه

پارس جنوبی جم ۲ - یک نیروی زمینی

برنامه بازی‌های فردا(شنبه):

شهرداری نوشهر - سایپا

مس سونگون - نفت و گاز گچساران

آریو اسلامشهر - داماش گیلان

پالایش نفت بندرعباس - مس کرمان

