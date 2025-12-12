بانک شهر با پیروزی مقابل استقلال جویبار به عنوان قهرمانی دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رقابت فینال بیست و پنجمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه‌های کشور جام یادگار امام (ره) امشب در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد.

در پایان این مسابقات تیم بانک شهر با نتیجه ۶ بر ۴ مقابل تیم استقلال جویبار به پیروزی رسید و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

رده بندی تیمی: ۱- بانک شهر ۲- استقلال جویبار ۳- خیبر خرم آباد

نتایج انفرادی مسابقه فینال به شرح زیر است: (اسامی تیم بانک شهر در ابتدا آمده است)

بانک شهر ۶ - استقلال جویبار ۴،

۵۷ کیلوگرم: رضا اطری ۱ – احمد ادریسوف ۵،

۶۱ کیلوگرم: عباس گادجی ماگمدوف ۱۰ – علی قلی‌زادگان ۰،

۶۵ کیلوگرم: عبدالمجید کودیف ۶ – پیمان نعمتی ۴،

۷۰ کیلوگرم: ابراهیم الهی ۳ – محمد بخشی ۴،

۷۴ کیلوگرم: زائوربک سیداکوف ۷ – امیرحسین حسینی ۰،

۷۹ کیلوگرم: محمد نخودی ۴ – عبدالله شیخ‌اعظمی ۳،

۸۶ کیلوگرم: عزت‌الله اکبری ۴ – ابراگیم کادیف ۵،

۹۲ کیلوگرم: محمدمبین عظیمی ۵ – امیرحسین فیروزپور ۳،

۹۷ کیلوگرم: مجتبی گلیج صفر – حسن یزدانی ۴،

۱۳۰ کیلوگرم: امیررضا معصومی ۷ – امیررضا صحرایی صفر (به دلیل مصدومیت ادامه نداد)

در مسابقات صبح در نخستین دیدار نیمه نهایی تیم استقلال جویبار با نتیجه ۷ بر ۳ تیم خیبر خرم آباد را شکست داد و اولین فینالیست مسابقات شد.

در دومین دیدار تیم ستارگان پاس ساری مقابل تیم بانک شهر حاضر نشد تا دیدار فینال این مسابقات ساعت ۱۷ امروز بین تیم‌های بانک شهر و استقلال جویبار برگزار شود.

با توجه به دیسکالیفه شدن تیم ستارگان پاس ساری، دیدار رده بندی برگزار نخواهد شد و تیم خیبر خرم آباد سوم شد.

نتایج دیدار بانک شهر و ستارگان پاس ساری (اسامی تیم بانک شهر در ابتدا آمده است):

بانک شهر ۱۰ – ستارگان پاس ساری صفر

۵۷ کیلوگرم: مهدی ویسی، برنده – علی مومنی (حاضر نشد)

۶۱ کیلوگرم: عباس گادجی ماگمدوف، برنده – محمد خدابخشی (حاضر نشد)

۶۵ کیلوگرم: عبدالمجید کودیف، برنده – محمدمهدی پلنگ وار (حاضر نشد)

۷۰ کیلوگرم: ابراهیم الهی، برنده – آرمین جیدی مهر (حاضر نشد)

۷۴ کیلوگرم: زائوربک سیداکوف، برنده – ابوالفضل بابایی (حاضر نشد)

۷۹ کیلوگرم: محمد نخودی، برنده – عرفان الهی (حاضر نشد)

۸۶ کیلوگرم: عزت اله اکبری، برنده – محمدحسین نوروزیان (حاضر نشد)

۹۲ کیلوگرم: محمدمبین عظیمی، برنده – سیدرضا هاشمی (حاضر نشد)

۹۷ کیلوگرم: مجتبی گلیج، برنده – سید آرین سجادی (حاضر نشد)

۱۲۵ کیلوگرم: امیررضا معصومی، برنده – سید مهدی هاشمی (حاضر نشد)

نتایج این دیدار به شرح زیر است (اسامی تیم استقلال در ابتدا آمده است):

استقلال جویبار ۷ – خیبر خرم آباد ۳،

۵۷ کیلوگرم: احمد ادریسوف (برنده) – بدون حریف

۶۱ کیلوگرم: علی قلی زادگان ۱۰ – مهدی حسین زاده صفر

۶۵ کیلوگرم: شامیل ممدوف ۹ – پویا کاکویی ۸،

۷۰ کیلوگرم: علی اکبر فضلی ۴ – سجاد پیردایه ۱،

۷۴ کیلوگرم: محمدرضا باقری ۲ – علی کرم پور ۵،

۷۹ کیلوگرم: سبحان رحمانی ۵ – محمدمهدی ممیوند ۷،

۸۶ کیلوگرم: ابراگیم کادیف ۳ – ابوالفضل شمسی پور صفر

۹۲ کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور ۳ – امیرحسین خاک پا

۹۷ کیلوگرم: حسن یزدانی ۱۰ - ابوالفضل بابالو صفر

۱۲۵ کیلوگرم: امیررضا صحرایی (حاضر نشد) – ابوالفضل محمدنژاد (برنده)