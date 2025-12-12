به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان،مسئول اورژانس هوایی فوریت‌های پزشکی اصفهان گفت: ساعت ۱۳ امروز، گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه پژو پارس و یک دستگاه نیسان دریافت شد که گروه های امدادی پایگاه قرقچی هلال احمر میمه و اورژانس ۱۱۵ وزوان به محل حادثه اعزام و سه مصدوم حادثه را به بیمارستان حضرت محمد(ص) میمه منتقل کردند.

ابوالفضل شایگان افزود: با بالگرد اورژانس دو مصدوم حادثه از این بیمارستان به بیمارستان الزهرا اصفهان منتقل شدند.