سامانه بارشی که در راه گیلان است تا اواخر وقت فردا به استان میرسد و هوا را سرد و بارانی میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: هوای گیلان تا اواخر وقت فردا پایدار و آسمان صاف تا نیمه ابری است، اما از اواخر وقت شنبه با ورود سامانه بارشی هوای گیلان دگرگون میشود.
محمد دادرس افزود: سامانه سردوبارشی تا اواخر وقت یکشنبه در گیلان ماندگار است وکاهش ۴ تا ۶ درجهای دما، بارش باران، وزش باد وبارش برف در ارتفاعات استان را در پی خواهد داشت.
وی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، رودسر با ۹۰ میلی متر باران، رکورددار بارشها بود.
مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: دریا با ارتفاع موج تا نیم متر تا عصر فردا برای دریانوردی و صیادی مناسب است.