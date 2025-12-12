استاندار البرز اعلام کرد: مصوبه سه‌نرخی شدن بنزین با هدف کنترل مصرف، کاهش واردات و بهبود عدالت در بهره‌مندی از یارانه سوخت، از ساعت ۲۴ امشب (۲۲ آذر ۱۴۰۴) اجرایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، مجتبی عبداللهی استاندار البرز، شامگاه جمعه ۲۱ آذر ۱۴۰۴ در گفت‌وگوی زنده با بخش خبر ساعت ۲۰ شبکه البرز، ضمن تشریح جزئیات این طرح گفت: پس از حدود شش سال، اصلاح نرخ بنزین با هدف ایجاد کمترین تنش در جامعه و بدون ایجاد شوک قیمتی، در چهاردهم آبان‌ماه به تصویب دولت رسید و از امشب به‌طور رسمی اجرا می‌شود.

او در گفت‌وگوی زنده با بخش خبر ساعت ۲۰ شبکه البرز با اشاره به واردات روزانه ۳۰ تا ۳۵ میلیون لیتر بنزین افزود: در حال حاضر قیمت بنزین در کشور‌های همسایه بر اساس نرخ فوب خلیج‌فارس حدود ۶۵ تا ۷۰ هزار تومان است و این اختلاف شدید قیمت، فشار زیادی بر منابع کشور وارد می‌کند. با اجرای سیاست سه‌نرخی، هم مصرف مدیریت می‌شود و هم واردات کاهش خواهد یافت.

به گفته استاندار البرز، این طرح همچنین باعث توسعه استفاده از کارت سوخت شخصی، تشویق به خودرو‌های کم‌مصرف و دوگانه‌سوز، و برقراری عدالت در توزیع یارانه سوخت می‌شود.

استاندار البرز در گفت‌وگوی زنده با بخش خبر ساعت ۲۰ شبکه البرز سهمیه‌ها را به این شکل تشریح کرد: ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان (اعتبار شش‌ماهه و قابل ذخیره)

۱۰۰ لیتر بنزین با نرخ ۳۰۰۰ تومان (اعتبار یک‌ماهه و غیرقابل ذخیره)مصرف مازاد با نرخ آزاد ۵۰۰۰ تومان

اودر گفت‌وگوی زنده با بخش خبر ساعت ۲۰ شبکه البرز تأکید کرد: خودرو‌های حمل‌ونقل عمومی، تاکسی‌ها و وانت‌بار‌ها هیچ تغییری در سهمیه و هزینه سوخت نخواهند داشت. همچنین از این پس خودرو‌های دولتی و خودرو‌های وارداتی با موتور بالای ۱۳۰۰ سی‌سی باید از بنزین ۵۰۰۰ تومانی استفاده کنند.

استاندار البرز با تأکید بر اینکه این تغییرات منجر به افزایش نرخ کرایه‌ها نخواهد شد گفت:، چون سهمیه خودرو‌های خدماتی و عمومی تغییر نمی‌کند، هیچ مجوزی برای افزایش نرخ تاکسی، ناوگان اینترنتی یا حمل‌ونقل عمومی صادر نخواهد شد.

اودر گفت‌وگوی زنده با بخش خبر ساعت ۲۰ شبکه البرز با ارائه محاسبات مربوط به هزینه واردات بنزین اظهار داشت: روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر بنزین وارد می‌شود که اگر قیمت فوب خلیج‌فارس را حدود ۶۰ هزار تومان در نظر بگیریم، هزینه آن به روزانه ۱۸۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. این رقم در سال حدود ۶ تا ۷ میلیارد دلار است. با مدیریت مصرف، این منابع می‌تواند در بخش‌هایی همچون کالابرگ، یارانه دارو، یارانه نقدی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر هزینه شود و علاوه بر آن بخشی از کسری بودجه دولت را جبران کند.

استاندار البرز در پایان ابراز امیدواری کرد: اجرای سیاست سه‌نرخی بنزین به تحول مثبت در مدیریت مصرف سوخت منجر شود و افزود: به‌هیچ‌وجه انتظار افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات وجود ندارد، زیرا سهمیه‌های یارانه‌ای با همان نرخ‌های پیشین حفظ شده و پیش‌بینی‌های لازم برای کنترل بازار انجام گرفته است.