همایش کوهپیمایی استانی به مناسبت روز جهانی کوهستان با صعود به قله کوه گوشیر در مراغه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،ناصر قهرمان رئیس اداره ورزش و جوانان مراغه گفت: این کوهپیمایی در گرامیداشت روز جهانی کوهستان با شرکت ۲۰۰ کوهنورد برگزار شد.
قهرمان افزود: کوهنوردان مراغه و هشت شهر همجوار در مدت ۳ ساعت از دامنه غربی به قله این کوه صخرهای زیبا صعود کردند.
وی هدف از این کوهپیمایی را آموزش و توسعه ورزش کوهنوردی و گرامیداشت یاد و خاطره کوهنور فقید مسعود پرتاش بیان کرد.
گوشیر با ارتفاع ۲ هزار و ۱۸۰ متر ارتفاع و طبیعت صخرهای زیبا از کوههای مرتفع سلسله جبال سهند است که در جنوب شرقی شهر مراغه قرار گرفته است.
طبیعت این کوه هر هفته میزبان کوهنوردان بسیاری از شهرستان مراغه و آذربایجان شرقی است.