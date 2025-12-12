همایش کوهپیمایی استانی به مناسبت روز جهانی کوهستان با صعود به قله کوه گوشیر در مراغه برگزار شد.

همایش استانی کوهپیمایی و صعود به قله گوشیر مراغه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،ناصر قهرمان رئیس اداره ورزش و جوانان مراغه گفت: این کوهپیمایی در گرامیداشت روز جهانی کوهستان با شرکت ۲۰۰ کوهنورد برگزار شد.

قهرمان افزود: کوهنوردان مراغه و هشت شهر همجوار در مدت ۳ ساعت از دامنه غربی به قله این کوه صخره‌ای زیبا صعود کردند.

وی هدف از این کوهپیمایی را آموزش و توسعه ورزش کوهنوردی و گرامیداشت یاد و خاطره کوهنور فقید مسعود پرتاش بیان کرد.

گوشیر با ارتفاع ۲ هزار و ۱۸۰ متر ارتفاع و طبیعت صخره‌ای زیبا از کوه‌های مرتفع سلسله جبال سهند است که در جنوب شرقی شهر مراغه قرار گرفته است.

طبیعت این کوه هر هفته میزبان کوهنوردان بسیاری از شهرستان مراغه و آذربایجان شرقی است.