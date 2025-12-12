مسابقات بوکس جوانان کشور با شرکت ۱۶۴ بوکسور از استان‌های مختلف به میزبانی البرز برگزار شد و تیم استان البرز بر سکوی نخست این رقابت ها ایستاد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، در پایان مسابقات بوکس جوانان کشور که با شرکت ۱۶۴ بوکسور از استان‌های مختلف کشور به میزبانی استان البرز در سالن نیکو ماهدشت برگزار شد، تیم‌های البرز با ۳۸، تهران با ۲۴ و کردستان با ۱۶ امتیاز صاحب مقام‌های اول تا سوم شدند.

در این مسابقات کاپ فنی‌ترین بوکسور‌ها نیز به صالح مصباحی از البرز و ماهان ساجدی از مازندران رسید.

مدال آوران البرز با کسب ۱طلا، ۵ نقره، ۴ برنز در این رقابت ها استان البرز را در سکوی نخست کشور قرار دادند.

حسین عظیم نژاد مدال برنز ۵۰ کیلوگرم و پرهام باقری مدال برنز ۵۵ کیلوگرم و ایلیا وثوقی: مدال نقره ۶۰ کیلوگرم و امیرسام عطائی: مدال نقره ۶۵ کیلوگرم و آرین سوداگر: مدال نقره ۷۰ کیلوگرم و صالح مصباحی: مدال طلا ۷۵ کیلوگرم و امیرمحمد فلاحت کار: مدال نقره ۸۰ کیلوگرم و پرهام کمالی: مدال برنز ۸۵ کیلوگرم وآرین داداشی: مدال نقره ۹۰ کیلوگرم وطا‌ها فلاح آزاد: مدال برنز ۹۰+ کیلوگرم کسب کردند.

سرمربی تیم البرز را سیروس محبی برعهده داشت و مربیان: سید مرتضی فرناد، بهروز اکسون، علی جوان تازه به سرپرستی محمد حسین قنبرپور تیم البرز را همراهی کردند.