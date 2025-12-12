برگزاری آزمون کارآموزی وکالت قوه قضائیه در آذربایجان شرقی
آزمون کارآموزی وکالت قوه قضائیه همزمان با سراسر کشور در ۷ حوزه امتحانی آذربایجان شرقی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،عسگر ثبت چمن رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه آذربایجان شرقی گفت:آزمون کارآموزی وکالت قوه قضائیه با شرکت ۶ هزار نفر که ۶۰ درصدشان آقا و ۴۰ درصدشان بانوان بودند برگزار شد.
وی افزود:نتایج اولیه آزمون تا ۴۰ روز کاری اعلام خواهد شد پس از آن هم پذیرفته شدگان برای احراز صلاحیت فراخوانده شده و در صورت تایید دوره کارآموزی خودشان را آغاز خواهند کرد.