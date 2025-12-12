پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان رشت از دستگیری قاتل روستای آقا سید شریف که خواهر همسر و باجناق خود را به قتل رسانده بود، خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیمای گیلان سرهنگ عیسی روشنقلب گفت: با اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تیراندازی منجر به قتل در روستای آقا سید شریف، بلافاصله تیمهای انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: براساس تحقیقات انجام شده، قاتل ۶۲ ساله با یک قبضه سلاح شکاری تهپر دولول به منزل همسر سابق خود مراجعه کرده و با شلیک دو گلوله، خواهر همسرِ سابق ۵۲ ساله و باجناق ۵۶ ساله خود را به قتل رساند که در کوتاهترین زمان ممکن به همراه سلاح مورد استفاده دستگیر شد.
فرمانده انتظامی شهرستان رشت افزود: قاتل در تحقیقات اولیه، اختلافات خانوادگی را انگیزه این جنایت اعلام کرده است.