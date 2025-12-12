به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی اداره آموزش و پرورش کیش، اعلام کرد: براساس اعلام مدیریت بحران استانداری هرمزگان، فعالیت ادارات، مدارس و دانشگاه‌ها از فردا شنبه ۲۲ آذر به روال عادی است.

شهروندان استفاده از ماسک، رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی را جدی بگیرند و نسبت به رعایت اصول پیشگیری، به‌ویژه در فصل شیوع آنفلوانزا، توجه ویژه ای داشته باشند.

دانشگاه‌ها نیز براساس برنامه قبلی فعالیت خود را از فردا حضوری ادامه می دهند.