پخش زنده
امروز: -
روابط عمومی اداره آموزش و پرورش کیش اعلام کرد: مدارس کیش از فردا ۲۲ آذر حضوری پذیرای دانش آموزان هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی اداره آموزش و پرورش کیش، اعلام کرد: براساس اعلام مدیریت بحران استانداری هرمزگان، فعالیت ادارات، مدارس و دانشگاهها از فردا شنبه ۲۲ آذر به روال عادی است.
شهروندان استفاده از ماسک، رعایت فاصلهگذاری اجتماعی را جدی بگیرند و نسبت به رعایت اصول پیشگیری، بهویژه در فصل شیوع آنفلوانزا، توجه ویژه ای داشته باشند.
دانشگاهها نیز براساس برنامه قبلی فعالیت خود را از فردا حضوری ادامه می دهند.