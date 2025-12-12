پخش زنده
لیگ دسته یک شمشیربازی بانوان باشگاههای ایران با صعود چهار تیم دیگر به لیگ برتر به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای لیگ دسته یک شمشیربازی باشگاههای ایران در بخش بانوان روزهای پنج شنبه و جمعه (۲۰ و ۲۱ آذر) در سالن شهید کلاهدوز مجموعه ورزشی شیرودی تهران برگزار شد و در دو اسلحه سابر و اپه، تیمهای صعودکننده به لیگ برتر معرفی شدند.
در اسلحه سابر بانوان که از صبح پنجشنبه با حضور ۷ تیم آغاز شده بود و پس از انجام ۲۱ دیدار تیمی به پایان رسید.
تیم هلدینگ سبا تهران با ۱۸ امتیاز قهرمان شد.
تیم نگین سایه غرب کرمانشاه با ۱۶ امتیاز نایبقهرمان شد و تیمهای ایرانیان تهران و آکادمی ساری به ترتیب با ۱۴ و ۱۲ امتیاز مشترکاً سوم شدند.
به این ترتیب، هلدینگ سبا تهران و نگین سایه غرب کرمانشاه جواز حضور در لیگ برتر سابر بانوان را کسب کردند.
در اسلحه اپه بانوان که روز جمعه ۲۱ آذرماه برگزار شد، تیم رویال آکادمی تهران با ۱۸ امتیاز قهرمان شد.
تیم آریو یزد با ۱۶ امتیاز در جایگاه دوم ایستاد و تیمهای ریف اصفهان و هلدینگ سبا تهران با ۱۴ و ۱۲ امتیاز در رده سوم مشترک قرار گرفتند. بر این اساس، رویال آکادمی تهران و آریو یزد به لیگ برتر اپه بانوان راه یافتند.
در پایان رقابتها، مراسم اهدای جام و احکام قهرمانی تیمهای برتر هر دو اسلحه با حضور علیرضا پورسلمان رئیس فدراسیون شمشیربازی، مهلا محمدزاده نایبرئیس، هادی صباغی رئیس سازمان لیگ، حسین جعفری رئیس کمیته مسابقات، علیرضا وصالی رئیس کمیته داوران و محمدرضا خیراندیش رئیس هیات شمشیربازی فارس برگزار شد.
مسابقات لیگ دسته یک شمشیربازی باشگاههای ایران که طی ۶ روز در دو بخش آقایان و بانوان جریان داشت، با معرفی تیمهای صعودکننده به لیگ برتر به طور رسمی به پایان رسید.