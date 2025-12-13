به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: از مهر ماه آغاز برداشت کیوی در گیلان تاکنون بیش از ۴۶ هزار و ۹۱۲ تن کیوی تولید این استان به ارزش بیش از ۷۰ میلیون دلار صادر شد.

صالح محمدی با بیان اینکه کیوی بیشتر ین سهم را از محصولات صادراتی کشاورزی گیلان دارد افزود: کیوی تولیدی گیلان به ۳۰ کشور دنیا ازجمله کشور‌های حاشیه خزر، هند، امارات، عراق، افغانستان، صربستان و کرواسی صادر شد.

وی با اشاره به اینکه کیوی محصولی ارز آور، اقتصاد محور و اشتغالزا است گفت: گیلان با داشتن ۸ هزار و ۳۵۰ باغدار کیوی و ۷ هزار و ۸۰۰ هکتار باغ کیوی نخستین تولید کننده کیوی کشور است.