به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حبیب محبعلی‌پور گفت:ماموران پرتلاش یگان حفاظت محیط‌زیست سراب هنگام انجام ماموریت گشت و کنترل دو شکارچی متخلف را در حین اقدام به شکار شناسایی و بازداشت کردند.

وی گفت:از متخلفان دو قبضه سلاح مجاز و ادوات کامل شکار کشف و ضبط شد و پرونده آنان برای رسیدگی و صدور حکم قانونی به مقامات قضایی بخش مهربان ارجاع گردید.

محبعلی‌پور با اشاره به اینکه این دومین مورد دستگیری شکارچیان غیرمجاز در همان روز توسط نیرو‌های یگان حفاظت بوده است گفت:تلاش شبانه‌روزی محیط‌بانان سراب نشان از عزم جدی در حفاظت از حیات‌وحش و مقابله با هرگونه تخلف زیست‌محیطی دارد. صیانت از طبیعت بدون همراهی و همکاری مردم و برخورد قاطع با متخلفان امکان‌پذیر نیست.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه شکار و صید موضوع را به اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان اطلاع دهند تا برخورد قانونی لازم صورت گیرد.