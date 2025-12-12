پخش زنده
کانون فرهنگی هنری معراج مسجد آیتالله میلانی راور رتبه اول جشنواره سرود فجر استان کرمان را به خود اختصاص دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، گروههای سرود شرکتکننده کانون فرهنگی هنری معراج مسجد آیتالله میلانی راور رتبه اول جشنواره سرود فجر استان کرمان را به خود اختصاص دادند.
علی خیراندیش، مدیر کانون فرهنگی هنری معراج راور از موفقیت جدید گروه سرود این کانون در جشنواره سرود فجر استان کرمان خبر داد.
وی اظهار کرد: کانون معراج در این دوره از رقابتها با دو گروه پسران زیر ۱۵ سال و بالای ۱۵ سال شرکت کرد و توانست از میان ۲۱ گروه راهیافته به دو بخش سنی، که از بین ۲۷۳ اثر ارسالی به دبیرخانه انتخاب شده بودند، رتبه اول استان را کسب کند.
خیراندیش با اشاره به موضوعات تعیین شده برای سرودها گفت: سرودها باید در دو محور "ایران و مقاومت اسلامی" یا "امام رضا (علیهالسلام) " اجرا میشدند که هر دو گروه ما با انتخاب موضوع امام رضا (علیهالسلام) موفق به کسب افتخار شدند.
وی در ادامه افزود: گروه سرود معراج راور که سالها در سطح استان افتخارآفرینی کرده بود، امسال به دلیل ورود برخی از اعضای آن به دانشگاه، دچار پراکندگی شد و در نخستین حضور پس از این تغییرات، موفق به کسب مقام نشد.
خیراندیش ادامه داد: همین موضوع انگیزهای شد تا با تلاش مضاعف، بازسازی گروه را آغاز کنیم و در مدت سه ماه با تمرین و ممارست بچهها، توانستیم در این دوره از جشنواره باز هم به موفقیت دست یابیم.
مدیر کانون معراج در پایان تأکید کرد: ما همواره در زمینههای فرهنگی، آموزشی و سایر اقدامات حمایتی از نوجوانان و اعضای گروه پشتیبانی میکنیم تا زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای آنان فراهم شود.
گفتنی است؛ این جشنواره با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری بسیج سپاه ثارالله و مجتمع مس سرچشمه رفسنجان و شهرداری کرمان برگزار شد و گروههای برگزیده به مرحله کشوری سرود فجر راه یافتند.