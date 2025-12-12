به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، در این اردوی جهادی، بیش از ۵۰۰ نفر از نیازمندان و مددجویان از خدمات تخصصی دندان‌پزشکی به صورت رایگان بهره‌مند شدند.

این اردوی جهادی با هدف ارتقای سلامت دهان و دندان اقشار کم‌برخوردار اجرا شد و با استقبال گسترده خانواده‌های نیازمند مواجه شد.

اردوهای جهادی با حضور گروهای پزشکی به صورت مستمر در مناطق کم برخوردار استان البرز برپا می شود.