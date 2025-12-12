برگزاری اردوی جهادی خدمات تخصصی دندانپزشکی در کمالشهر
اردوی جهادی خدمات تخصصی دندانپزشکی گروه شهید انصاری در منطقه کمالشهر کرج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، در این اردوی جهادی، بیش از ۵۰۰ نفر از نیازمندان و مددجویان از خدمات تخصصی دندانپزشکی به صورت رایگان بهرهمند شدند.
این اردوی جهادی با هدف ارتقای سلامت دهان و دندان اقشار کمبرخوردار اجرا شد و با استقبال گسترده خانوادههای نیازمند مواجه شد.
اردوهای جهادی با حضور گروهای پزشکی به صورت مستمر در مناطق کم برخوردار استان البرز برپا می شود.