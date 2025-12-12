پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان عنبرآباد از وقوع یک حادثه منجر به فوت در میدان ورودی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، سرهنگ «بژندی» گفت: عصر امروز، سرنشین یک دستگاه خودروی پژو با استفاده از سلاح گرم به سمت خودرویی دیگر تیراندازی کرده که متأسفانه در این حادثه دو نفر از سرنشینان خودرو جان خود را از دست دادند.
وی با اشاره به حساسیت موضوع افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیمهای تخصصی پلیس با دستور ویژه فرماندهی انتظامی شهرستان برای بررسی ابعاد مختلف پرونده و شناسایی عامل یا عاملان این اقدام وارد عمل شدند.
فرمانده انتظامی عنبرآباد با بیان اینکه تحقیقات در این خصوص بهصورت ویژه و با جدیت ادامه دارد، تأکید کرد: پلیس با هرگونه اقدام مخل امنیت عمومی قاطعانه برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد آرامش شهروندان خدشهدار شود.