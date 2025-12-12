پخش زنده
معاون وزیر راه و شهرسازی به همراه استاندار سیستان و بلوچستان در بازدیدی میدانی از طرحهای گردشگری شهر جدید تیس، روند پیشرفت طرحها و ظرفیتهای سرمایهگذاری این منطقه را بررسی کرده و بر تسریع در اجرای برنامههای توسعهای تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در جریان بازدید مشترک معاون وزیر راه و شهرسازی و استاندار سیستان و بلوچستان از شهر جدید تیس، آخرین وضعیت طرح های زیرساختی و گردشگری این منطقه مورد ارزیابی قرار گرفت.
مسئولان با اشاره به جایگاه ویژه تیس در توسعه جنوب استان، خواستار سرعتبخشی به آغاز و تکمیل طرحهای سرمایهگذاری شدند.
استاندار، تیس را فرصتی کمنظیر برای سرمایهگذاری در حوزههای گردشگری، تجاری و مسکونی دانست.
معاون وزیر نیز بر حمایت وزارت راه و شهرسازی از توسعه شهرهای جدید و ایجاد هماهنگی بین نهادهای مرتبط تأکید کرد. براساس برنامهریزیها، همایش ملی فرصتهای سرمایهگذاری تیس در پایان آذرماه برگزار خواهد شد.