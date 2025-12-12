\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0644\u0628\u0631\u0632\u060c \u0628\u0627\u0646\u0648\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062c \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u067e\u0631\u0634\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639 \u0639\u0634\u0642 \u0648 \u0627\u0631\u0627\u062f\u062a \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u062e\u0627\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0639\u0635\u0645\u062a \u0648 \u0637\u0647\u0627\u0631\u062a \u0627\u0628\u0631\u0627\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n\u06af\u0631\u062f\u0647\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u0632\u0646\u0627\u0646 \u0648 \u062f\u062e\u062a\u0631\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062c\u06cc \u0628\u0627 \u0634\u0639\u0627\u0631 \u00ab\u0627\u06cc\u0633\u062a\u0627\u062f\u0647 \u067e\u0627\u06cc \u0639\u0644\u06cc\u00bb \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u062a\u0631\u0648\u06cc\u062c \u0633\u0628\u06a9 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0641\u0627\u0637\u0645\u06cc \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u062f.