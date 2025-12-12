به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یداله رحمانی استاندار در بازدید از محور یاسوج_اقلید گفت: در ۴۸ ساعت گذشته شاهد بارندگی بسیار خوبی بودیم و بر اساس آخرین گزارشات میانگین بارندگی استان بالغ بر ۱۰۲ میلی‌متر بوده که در برخی مناطق مانند آبمورد لوداب بیش از ۱۷۰ و آبدهگاه باشت بیش از ۱۶۰ میلی‌متر باران به ثبت رسید، در شهر یاسوج هم میزان بارش از ۱۱۰ میلی‌متر فراتر گزارش شد.

استاندار در ادامه با مقایسه این بارش‌ها افزود: این میزان بارندگی، با وجود برکات بسیار خوبی که داشته، هنوز نسبت به میانگین بلندمدت، ۳۰ درصد کمتر است، اما نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در هفته‌های آینده شاهد تداوم بارش‌ها خواهیم بود.

وی تصریح کرد: این یک نعمت بزرگ برای تأمین آب کشاورزی، صنعت و شرب است چرا که در سال گذشته با کاهش ۵۰.۵ درصدی در بارندگی‌ها و تبعات سخت آن مانند کم‌آبی شدید تابستانی مواجه بودیم و برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی را به طور مستمر اجرا کردیم که باران رحمت الهی دغدغه‌ها را تا حدودی کاهش داده است.

رحمانی سپس با تقدیر از آماده‌باش و تلاش بی‌وقفه دستگاه‌های امدادی و خدماتی بیان کرد: در ایام بارش‌ها، همه دستگاه‌ها، به ویژه راهداری، اورژانس، هلال احمر و مدیریت بحران استانداری پای کار بودند که صمیمانه از همه کسانی که از ابتدای شروع بارندگی به صورت شبانه‌روزی در صحنه حضور داشتند، سپاسگزارم.

استاندار عنوان کرد: با وجود بارش برف در محورهای مواصلاتی استان با تلاش نیروهای راهداری تمام محورهای باز و تردد جریان داشت که زحمات آنها قابل تقدیر است، البته گردنه بیژن به دلیل شرایط طبیعی خاص و خطرآفرین، هر سال در این فصل سال مسدود می‌شود که بارش‌ برف شدید در این محدوده منجر به مسدود شدن مسیر شد.

رحمانی خاطرنشان کرد: با وجود شرایط سخت جوی، همه محورها به لطف آمادگی و تلاش بی‌وقفه پلیس راه، راهداری و تمام دستگاه‌های حوزه مدیریت بحران هیچ محوری در استان مسدود نشد که عملکرد این دستگاه‌ها در چنین شرایطی شایسته تقدیر است و به آنان نمره بسیار خوب می‌دهم، البته مردم باید همواره احتیاط کنند و در صورت تشدید شرایط جوی، تردد را کاهش داد.

وی در ادامه با ابراز تأسف از وقوع حوادث رانندگی در چنین شرایطی گفت: متأسفانه علی‌رغم این نعمت، گاهی بی‌احتیاطی‌ها منجر به حوادث ناگوار می‌شود، امروز صبح ساعت ۵:۴۵ بامداد یک دستگاه اتوبوس مسافربری که از تهران به سمت یاسوج حرکت می‌کرد، در محدوده پشته سمیرم و به دلایلی که هنوز در حال بررسی است، از جاده منحرف شد، این اتوبوس ۲۱ سرنشین داشت که متأسفانه سه نفر از عزیزان جان‌باختند که به مردم استان و خانواده این عزیزان تسلیت عرض می‌کنم و برای مصدومان این حادثه آرزوی سلامتی دارم.

استاندار به تشریح وضعیت مصدومان پرداخت و گفت: از این حادثه، ۱۷ نفر مصدوم شدند که وضعیت پنج نفر از آنان وخیم گزارش شد و با بالگرد به بیمارستان‌های اصفهان اعزام شدند، ۷ نفر با وضعیت نسبتاً خوب، به صورت سرپایی درمان شدند و در حال انتقال به استان هستند، دو نفر از دانشجویان اهل کاشان نیز در سمیرم مرخص شدند و سه نفر دیگر در بیمارستان بستری هستند.

رحمانی با تأکید بر لزوم رعایت احتیاط توسط رانندگان افزود: تأکید من به تمامی رانندگان زحمت‌کش این است که در این شرایط جوی خاص، حتماً احتیاط را رعایت کنند، این باران که مردم حدود چند ماه انتظار آن را می‌کشیدند، نباید با بی‌احتیاطی به کام مردم تلخ شود.

وی از سرعت عمل و همکاری دستگاه‌های امدادی تقدیر کرد و بیان داشت: از همان لحظات اول اعلام خبر، اورژانس استان اولین آمبولانس را در کمترین زمان به محل حادثه اعزام کرد و آمبولانس‌های بعدی و اتوبوس آمبولانس نیز به فاصله کوتاهی اعزام شدند.

استاندار از همکاری مسئولان استان اصفهان به ویژه استاندار این استان و فرماندار شهرستان سمیرم قدردانی کرد و با بیان اینکه شش دستگاه آمبولانس نیز از سمیرم برای کمک اعزام شد، گفت: مردم خونگرم سمیرم نیز در کنار مصدومان ما بودند، ضمن اینکه تیم فرماندهی مدیریت بحران استان و مدیران استان در حال حاضر در شهرستان سمیرم و استان اصفهان پیگیر آخرین روند درمانی مصدومان هستند.