به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، آیین بازگشایی محور امیرالمؤمنین شهرضا با حضور عبدالرضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و حبیب قاسمی نماینده مردم شهرضا و دهاقان برگزار شد.

این محور که یکی از گلوگاه‌های اصلی محدوده بافت فرسوده شهرضا به شمار می‌رود، پس از ۱۳ سال عملیات تملک و آزادسازی، اکنون به‌صورت کامل در اختیار شهر قرار گرفته است‌.

عبدالرضا گلپایگانی معاون وزیر و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در مراسم بازگشایی محور امیرالمومنین( ع)، اقدام شهرداری شهرضا درآزادسازی، بهسازی و آماده‌سازی این مسیر را «نمونه بارز هم‌افزایی محلی» و «قابل ارائه در سطح کشور» توصیف کرد .

وی گفت: آنچه در شهرضا رخ داده، نمونه‌ای روشن از بازآفرینی مبتنی بر مشارکت مردم است.

او افزود: رویکرد دولت چهاردهم در حوزه احیای بافت‌های قدیمی، بر پایه اعتماد به ظرفیت‌های بومی، مشارکت ساکنان و همکاری مدیریت شهری است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به توافقات انجام‌شده میان وزارت راه و شهرسازی و مدیریت شهری شهرضا برای ساخت یک مدرسه و یک مجموعه فرهنگی در بافت هدف، تأکید کرد: این شهرستان با پشتوانه همکاری مردم، شهرداری و فرمانداری، در مسیر تبدیل‌شدن به یکی از الگوهای ملی بازآفرینی شهری قرار دارد.

گلپایگانی همچنین از برنامه شهرداری برای بهسازی دامنه کوه‌های اطراف شهر به‌عنوان اقدامی اثرگذار برای ارتقای هویت و نشاط شهری یاد کرد.