رئیس آموزش و پرورش منطقه نظرکهریزی با بیان اینکه این منطقه ۲۴ مدرسه نیاز به بازسازی دارد گفت:مسئولین استانی و خیرین برای بازسازی مدارس این بخش توجه ویژه ای داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،ایرج نجفی در جلسه شورای آموزش و پرورش منطقه نظرکهریزی گفت:از اول مهر امسال ۴ مدرسه با ۱۷ کلاس درس احداث شده و تا آخر امسال هم ۶ مدرسه با ۲۴ کلاس درس افتتاح و مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.

وی خواستار احداث و ایجاد مدرسه شبانه روزی دخترانه در روستای آتش بیگ شد.

نجفی از نبود رشته تجربی در این بخش انتقاد کرد و خواستار ایجاد این رشته شد.

وی بر افزایش ظرفیت دانشگاه فرهنگیان در این منطقه تاکید کرد و خواستار حذف انتخاب دانش آموزان مناطق دیگر شد.