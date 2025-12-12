نقشآفرینی بانوان در برگزاری پرشور انتخابات
فرماندار ویژه کرج با تأکید بر اهمیت مشارکت عمومی، خطاب به بانوان گفت: بانوان باید پیام مشارکت را در آستانه انتخابات منتقل کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کرج، بر جایگاه اثرگذار بانوان و تقویت همکاریها و ضرورت مشارکت جدی آنان در انتخابات پیش رو تأکید کرد.
مهدی مهرور گفت: بانوان در بسیاری از مسئولیتها نقشآفرین و تأثیرگذارند و همکاری، همدلی و صمیمیت میان کارکنان میتواند روند اجرای برنامهها را تسهیل کند.
او با اشاره به اهمیت اخلاق اداری، احترام متقابل و علاقهمندی به پیشبرد کارها، این اصول را پایههای ارتقای عزت، اعتماد و کیفیت عملکرد اداری دانست.
مهرور افزود: از شما میخواهم به مردم و اقشار مختلف، بهویژه بانوان، ضرورت شرکت در انتخابات را یادآوری کنید تا شاهد مشارکت حداکثری باشیم.