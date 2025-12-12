آغاز به کار بازار میوه توسط شهرداری میانه
فرماندار میانه از آغاز به کار بازار میوه توسط شهرداری در راستای تامین میوه مورد نیاز مردم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،محمدرضا مشایخی در جلسه ستاد تنظیم بازار میانه بر تقویت سرمایههای اجتماعی و اعتماد مردم با عملکرد مطلوب ادارات تاکید کرد و گفت:گشتهای نظارتی ، تلفیقی و رصد انبارها باید به طور مستمر گزارش شود.
محمود محمودیان دادستان میانه خواستار اطلاع رسانی اجرای احکام تخلفات صنفی به مردم شد.
وی گفت: دپو کالاها در انبارهای متفرقه ممنوع بوده و باید در سامانه جامع انبار ثبت شود.
محمودیان با تاکید بر تشدید نظارتها بر بازار گفت:ادارات متولی دپوی کالا در انبارهای متفرقه را رصد کنند تا برخورد قاطع با متخلفان صورت گیرد.