هشدار پلیس؛ با احتیاط برانید
رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد گفت: همه محورهای ارتباطی استان باز اما به علت لغزندگی رانندگان هنگام تردد با احتیاط برانند.
سرهنگ دانایار افزود: با توجه به بارش برف و باران رانندگان هنگام عبور از مسیرهای کوهستانی با احتیاط تردد کنند و حتما زنجیر چرخ همراه داشته باشند.
رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین ایمنی گفت: رانندگان باید فاصله طولی مناسب را در جادههای لغزنده حفظ کرده و از عجله و شتاب بیمورد بپرهیزند و تا زمان تثبیت شرایط جوی از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.
وی همچنین هشدار داد: به دلیل احتمال ریزش سنگ و کوه در حاشیه جادهها، شهروندان به هیچ عنوان نباید در زیر صخرهها یا حاشیه کوهستانی محورها پارک کنند.
سرهنگ دانایار با اشاره به برخی حوادث رانندگی اخیر گفت: در ۲۴ ساعت گذشته چند فقره تصادف خسارتی و جرحی در محورهای استان رخ داده که علت اصلی آنها رعایت نکردن سرعت مطمئنه و بیتوجهی به لغزندگی سطح جادهها است.