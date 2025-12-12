رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد گفت: همه محورهای ارتباطی استان باز اما به علت لغزندگی رانندگان هنگام تردد با احتیاط برانند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، بگفته رئیس پلیس راه استان همه محور‌های ارتباطی استان باز است.

سرهنگ دانایار افزود: با توجه به بارش برف و باران رانندگان هنگام عبور از مسیر‌های کوهستانی با احتیاط تردد کنند و حتما زنجیر چرخ همراه داشته باشند.

رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین ایمنی گفت: رانندگان باید فاصله طولی مناسب را در جاده‌های لغزنده حفظ کرده و از عجله و شتاب بی‌مورد بپرهیزند و تا زمان تثبیت شرایط جوی از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

وی همچنین هشدار داد: به دلیل احتمال ریزش سنگ و کوه در حاشیه جاده‌ها، شهروندان به هیچ عنوان نباید در زیر صخره‌ها یا حاشیه کوهستانی محورها پارک کنند.