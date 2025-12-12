به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) مرکز خیریه نیکوکاری مهرآباد شهرستان بناب ۳۰ سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،۳۰ سری جهیزیه شامل یخچال، فرش، چرخ گوشت، جاروبرقی، اتو، اجاق گاز، سماور گازی، سرویس چینی، سرویس قابلمه، سماور، ساعت دیواری و سرویس آشپزخانه هر سری جهیزیه به ارزش ۷۰ میلیون تومان و در مجموع به ارزش دو میلیارد و صد میلیون تومان بود که در اختیار نوعروسان کم بضاعت شهرستان بناب قرار گرفت و تمامی هزینه‌ها توسط هیئت امنا و خیران، پایگاه بسیج سلمان فارسی، مرکز نیکوکاری مسجد مهرآباد بناب و همچنین ادارات اوقاف و کمیته امداد امام خمینی (ره) این شهرستان پرداخت شد.

مرکز نیکوکاری مسجد مهرآباد یکی از موسسات خیریه این شهرستان است و خیران این مرکز علاوه بر تهیه و توزیع جهیزیه در تامین نیاز‌های درمانی بیماران خاص، افراد کم درآمد و تامین معیشت نیازمندان هم مشارکت می‌کنند.