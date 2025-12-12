به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، اجلاسیه پایانی کنگره ملی ۵۵۸۰ شهید استان البرز از ۲۵ آذر تا پنجم دی‌ماه در مجموعه ورزشی انقلاب کرج برگزار می‌شود؛ اجلاسیه‌ای متفاوت که طی ده روز، به‌صورت برنامه نمایشی اجرا خواهد شد و تنها روز چهارم دی‌ماه با حضور سخنران برگزار می‌شود.

علی پاشایی، دبیر اجرایی کنگره ملی شهدای البرز، با اشاره به نزدیک شدن این رویداد به ایستگاه پایانی پروژه فرهنگی سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: راویان واقعی ۵۵۸۰ شهید البرز، رسانه‌هایی بودند که با درک ژرف از شأن شهید، موج فرهنگی عظیمی در سراسر استان ایجاد کردند.

وی سه ویژگی متمایز برای کنگره شهدای البرز برشمرد که آن را از سایر استان‌ها متمایز کرده است. نخست، تولیدات هنری هدفمند است که بر اساس طرح محتوایی مشخص و با تمرکز بر هویت فرهنگی و تاریخی البرز شکل گرفته است.

محور این تولیدات پنج شخصیت برجسته شهید شامل سرداران شهید عطاءالله کلهر، مهدی شهرپسند، حسین میرزایی، شعبان نصیری و امیر سرلشکر فلاحی، و چهار سوژه محوری یعنی شهدای مدرسه‌ای کرج، شهدای ترور، واقعه تاریخی ۱۹ تا ۲۱ بهمن کرج و مادران و همسران شهدا بوده است.

برای هر محور، بسته کامل تولیدی شامل کتاب، فیلم کوتاه، مستند، نماهنگ، سرود، موسیقی، انیمیشن، نمایش و اثر تجسمی تهیه شده است.

دبیر اجرایی کنگره تأکید کرد: بیش از هزار هنرمند البرزی در روند این تولیدات مشارکت فعال داشته‌اند و چنین سطحی از هم‌افزایی فرهنگی در کشور بی‌مانند است.

وی دومین ویژگی ممتاز کنگره را برگزاری گسترده اجلاسیه‌ها دانست و گفت: در حالی که سایر استان‌ها حداکثر ۱۰ تا ۱۵ اجلاسیه برگزار کرده‌اند، در البرز بیش از ۳۵ اجلاسیه در شهرستان‌ها، نهاد‌ها و اقشار مختلف برپا شد. همه این اجلاسیه‌ها موظف بودند حداقل یک اثر ماندگار فرهنگی تولید کنند تا یاد و پیام شهید در قالب اثر هنری در جامعه باقی بماند.

سومین ویژگی شاخص کنگره، شیوه خاص برگزاری اجلاسیه پایانی است؛ برنامه‌ای ده‌روزه با ترکیب نمایش، روایت و هنر که بدون مجری و مداح اجرا خواهد شد تا مردم، مفاهیم ایثار و مقاومت را از دل هنر، در فضایی معنوی و نمایشی درک کنند.

در بخش تولیدات شاخص این کنگره نیز، پاشایی از فیلم سینمایی «پل» به عنوان نخستین اثر بلند دفاع مقدس ساخته‌شده در البرز یاد کرد؛ اثری که امسال در جشنواره فیلم فجر اکران شده و در چند بخش نامزد دریافت سیمرغ خواهد بود. همچنین ارکستر سمفونیک کنگره شهدا در روز‌های پس از اجلاسیه در محل مجموعه ورزشی انقلاب به اجرا درمی‌آید تا بخش هنری این حرکت فرهنگی با طنین موسیقی حماسی تکمیل شود.

کنگره ملی ۵۵۸۰ شهید استان البرز، نماد پیوند ایمان و هنر در جغرافیای فرهنگی این دیار است؛ حرکتی که از روایت، تصویر، و نمایش برای تبیین راه روشن شهادت بهره می‌گیرد و البرز را به یکی از فعال‌ترین استان‌ها در پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت مبدل ساخته است.