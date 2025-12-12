اجرای طرح مهر ماندگار در سراب
با هدف ترویج ازدواج آسان طرح مهر ماندگار در سراب برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،همزمان با سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز مادر طرح مهر ماندگار با هدف ترویج فرهنگ فاطمی و ازدواج آسان در بین جوانان به همت ناحیه مقاومت بسیج سپاه سراب برگزار شد.
سرهنگ پاسدار مالک ناجی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سراب با تاکید بر اهمیت سادهزیستی و تسهیل ازدواج جوانان گفت: امروز یکی از مهمترین وظایف سپاه کمک به جوانان برای آغاز زندگی مشترک آسان و به دور از تجمل گرایی است.
وی افزود: ازدواج آسان علاوه بر کاهش مشکلات اقتصادی جوانان، الگویی فرهنگی و اجتماعی برای بازگشت به سبک زندگی اسلامی و فاطمی است.
گفتنی است در این آیین ضمن برگزاری برنامههای شاد و فرهنگی از زوجهای بسیجی تجلیل شد.