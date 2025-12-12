پخش زنده
آموزش در سه آموزشگاه سمنان به دلیل عدم شیوع بیماری آنفولانزا ، شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴غیر حضوری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، با توجه به اینکه دبستان دخترانه برادران حسینیان، کلاس سوم الف دبستان دخترانه هراتی و پایه یازدهم دبیرستان دخترانه امامی شهرستان دارای شرایط اجرای بخشنامه بیماریهای واگیردار بوده و با ارزیابی، بررسی و تصویب توسط شورای مدرسه به مدیریت آموزش وپرورش شهرستان درخواست و پس از تایید مدیریت آموزش و پرورش شهرستان، آموزش در آن آموزشگاهها در روز شنبه هفته آینده، ۲۲ آذر ۱۴۰۴ به صورت غیرحضوری و در بستر شاد انجام خواهد شد.
گفتنی است؛ طی هفته گذشته مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان اختیار غیر حضوری شدن کلاسهای درس را در شرایط خاص شیوع بیماریهای واگیر، به مدیران مدارس واگذار کرد.