به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، مصوبه دولت درباره شیوه توزیع بنزین همزمان با سراسر کشور از نخستین دقایق بامداد امروز در مهاباد هم آغاز شد. براساس این تصمیم سهمیه ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان و سهمیه ۱۰۰ لیتری با نرخ ۳۰۰۰ تومان برای خودرو‌های شخصی بنزینی حفظ می‌شود و تنها در صورت استفاده از کارت جایگاه یا مصرف بیشتر از سهمیه نرخ ۵۰۰۰ تومان اعمال می‌شود.

سهمیه خودرو‌های پلاک دولتی به جز آمبولانس‌ها، سهمیه خودرو‌های وارداتی و خودرو‌های دارای پلاک مناطق آزاد هم از ساعت ۲۴ بامداد با نرخ ۵۰۰۰ هزار تومان محاسبه می‌شود. همچنین تمام خودرو‌های صفر تولید داخل با قیمت کمتر از یک میلیارد تومان مشمول دریافت سهمیه یارانه‌ای خواهند بود. برای رانندگان و راکبان فعال در سکو‌های اینترنتی سقف ماهانه سهمیه اضافه ۲۰۰ لیتر برای خودرو‌های بنزینی، ۹۵ لیتر برای خودرو‌های دوگانه سوز و ۴۰ لیتر برای موتور سیکلت‌ها تعیین شده است. این سهمیه‌ها به صورت اعتباری و پس از ثبت پیمایش در سکو‌ها اختصاص داده می‌شود.

مابه‌التفاوت نرخ سه‌هزار تومانی و نرخ آزاد پنج‌هزار تومانی نیز پس از محاسبات وزارت کشور از طریق سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها به حساب رانندگان واریز می‌شود.

سکو‌های اینترنتی متعهد شدند نرخ کرایه‌ها را با اجرای مصوبه بنزینی دولت تغییر ندهند. دولت هدف از اجرای این طرح را کنترل مصرف، کاهش فشار واردات وتوزیع عادلانه یارانه سوخت اعلام کرده است.