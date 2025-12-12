پخش زنده
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری البرز، با اشاره به برگزاری جلسه داوری مهر اصالت ملی گفت: در این دوره، ۵۳ اثر هنری از هنرمندان استان به دبیرخانه ارسال و با دقت کارشناسان ارشد و داوران توانمند ارزیابی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، ژیلا خدادادی با اشاره به برگزاری اولین جلسه داوری مهر اصالت ملی صنایع دستی با حضور اساتید توانمند و کارشناسان ارشد صنایع دستی، اظهارکرد: امسال برای اولین بار، داوری آثار مهر اصالت ملی به صورت مستقیم توسط استانها انجام شد. به این معنا که استانها خود مسئول ارزیابی و انتخاب آثار هنرمندان هستند و این امر فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتها و توانمندیهای هنرمندان محلی به سطح ملی فراهم کرده است.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز با بیان اینکه این رویکرد، علاوه بر تقویت جایگاه استانها در فرآیند انتخاب آثار، امکان تعامل مستقیم هنرمندان با کارشناسان و داوران برجسته را فراهم میکند، گفت: در این دوره ۵۳ اثر هنری از هنرمندان استان به دبیرخانه مهر اصالت ملی ارسال شده بود.
این مسئول توضیح داد: با توجه به سهمیه استان البرز که ۳۳ اثر تعیین شده بود، داوری آثار به دقت و با معیارهای مشخص انجام گرفت. هر داور امتیاز خود را به هر اثر اختصاص داد و تمامی امتیازها همراه با نمونه آثار برای بررسی نهایی به وزارتخانه ارسال شد.
وی در ادامه درباره فرآیند داوری گفت: داوران با بررسی دقیق کیفیت، اصالت، خلاقیت و تطابق آثار با استانداردهای صنایع دستی ملی، امتیازدهی کردند. این ارزیابیها به گونهای انجام شد که تمامی آثار شایسته بتوانند در صورت تطابق با معیارها، موفق به دریافت گواهینامه مهر اصالت ملی شوند.
خدادادی تاکید کرد: با این شیوه، هنرمندان محلی انگیزه بیشتری برای ارائه آثار خلاقانه و اصیل پیدا میکنند و مدیران و کارشناسان استان نیز توانایی شناسایی استعدادهای نوظهور را خواهند داشت.
به گفته خدادادی مهر اصالت ملی به عنوان یک نشان کیفیت و اصالت در حوزه صنایع دستی کشور، نقش مهمی در حفظ میراث فرهنگی و حمایت از هنرمندان ایفا میکند. این گواهینامه علاوه بر اینکه اعتبار و ارزش آثار هنرمندان را تثبیت میکند، به رشد اقتصادی و معرفی صنایع دستی استانها در سطح ملی و بینالمللی کمک شایانی میکند.
معاون صنایع دستی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز تصریح کرد: پس از تکمیل فرآیند داوری و جمعآوری امتیازات، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نتیجه نهایی را اعلام خواهد کرد و مشخص میشود که از میان ۵۳ اثر ارسال شده، چه تعداد موفق به دریافت گواهینامه مهر اصالت ملی شدهاند.
خدادادی در پایان ضمن تقدیر از تلاش هنرمندان استان گفت: امیدواریم این روند داوری و اعطای مهر اصالت ملی، انگیزهای برای ارتقای سطح آثار و حمایت از هنرمندان بومی باشد. صنایع دستی استان البرز دارای پیشینهای غنی و هنرمندانی توانمند است و این طرح، فرصتی بینظیر برای معرفی ظرفیتهای استان به کشور فراهم میکند.