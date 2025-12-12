پخش زنده
رقابتهای جام حذفی تنیس بانوان با برگزاری روز نخست مرحله گروهی به میزبانی کیش درحال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رقابتهای جام حذفی تنیس باشگاههای کشور به میزبانی فدراسیون تنیس و در زمینهای المپیک کیش آغاز شد و تیمهای شرکت کننده در شش بازی به مصاف حریفان خود رفتند.
تیمهای آکادمی تنیس حجه فروش، کافه پل، خانه تنیس بام کرج، اکسیژن پرو و دبل تی پی با نتیجه مشابه ۳ بر صفر در پایان روز نخست این رقابتها از سد تیمهای اکبیا، هیات تنیس کرمانشاه ب، تیم NTA، دنز خوزستان و سارگاتی البرز ب عبور کردند.
دیدار تیمهای هیئت تنیس اردبیل و هیئت تنیس کرمانشاه الف نیز با نتیجه ۲ بر یک به سود نماینده کرمانشاه به پایان رسید.
در دومین روز بازیهای مرحله نخست گروهی، تیم پلی تنیس به مصاف هیات تنیس کرمانشاه ب میرود، هیات تنیس زنجان با هیات تنیس کرمانشاه الف دیدار میکند، نگارین طلا دو با سارگاتی البرز ب مسابقه میدهد، آیس و NTA رودروی یکدیگر قرار میگیرند و در ۲ دیدار پایانی تیمهای هیرکانی با اکبیا و پایگاه قهرمانی البرز با دنز خوزستان دیدار میکنند.
در این مسابقات ۹۱ ورزشکار و مربی از ۱۱ استان حضور دارند و تا ۲۹ آذر با یکدیگر رقابت می کنند.
تنیسورها از استانهای اردبیل، اصفهان، البرز، آذربایجان شرقی، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، فارس، کرمان و کرمانشاه در جام حذفی تنیس بانوان شرکت کردند.