به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رقابت‌های جام حذفی تنیس باشگاه‌های کشور به میزبانی فدراسیون تنیس و در زمین‌های المپیک کیش آغاز شد و تیم‌های شرکت کننده در شش بازی به مصاف حریفان خود رفتند.

تیم‌های آکادمی تنیس حجه فروش، کافه پل، خانه تنیس بام کرج، اکسیژن پرو و دبل تی پی با نتیجه مشابه ۳ بر صفر در پایان روز نخست این رقابت‌ها از سد تیم‌های اکبیا، هیات تنیس کرمانشاه ب، تیم NTA، دنز خوزستان و سارگاتی البرز ب عبور کردند.

دیدار تیم‌های هیئت تنیس اردبیل و هیئت تنیس کرمانشاه الف نیز با نتیجه ۲ بر یک به سود نماینده کرمانشاه به پایان رسید.

در دومین روز بازی‌های مرحله نخست گروهی، تیم پلی تنیس به مصاف هیات تنیس کرمانشاه ب می‌رود، هیات تنیس زنجان با هیات تنیس کرمانشاه الف دیدار می‌کند، نگارین طلا دو با سارگاتی البرز ب مسابقه می‌دهد، آیس و NTA رودروی یکدیگر قرار می‌گیرند و در ۲ دیدار پایانی تیم‌های هیرکانی با اکبیا و پایگاه قهرمانی البرز با دنز خوزستان دیدار می‌کنند.

در این مسابقات ۹۱ ورزشکار و مربی از ۱۱ استان حضور دارند و تا ۲۹ آذر با یکدیگر رقابت می کنند.

تنیسورها از استان‌های اردبیل، اصفهان، البرز، آذربایجان شرقی، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، فارس، کرمان و کرمانشاه در جام حذفی تنیس بانوان شرکت کردند.