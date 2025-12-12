به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی آمده است:با توجه به کمبود آب در مخازن تبریز ضمن درخواست از عموم شهروندان برای صرفه جویی حداکثری آب به اطلاع ساکنین محترم خیابان امام (حد فاصل میدان ساعت تا چهارراه آبرسان) ، رضا نژاد شمالی و جنوبی ، ۱۳ آبان ، کوی اطبا ، بلوار ۲۹ بهمن تا تقاطع جام جم ،خیابان هفت تیر ، بیلانکوه غربی و شرقی و کوچه روشن رساند در ساعات ظهر روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۹/۲۲ احتمالا با کمبود فشار آب مواجه خواهند شد. بنابراین ضمن عذرخواهی از شهروندان محترم ساکن در مسیرهای یاد شده تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.