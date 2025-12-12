به علت تداوم آلودگی هوا، مدارس و دانشگاه‌های خوزستان فردا ۲۲ آذر مجازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان در گفت‌و‌گو با خبر ۲۳ شبکه خوزستان گفت:با توجه به افزایش آلاینده‌ها در استان جلسه این کارگروه برگزار شد.

محمد جواد اشرفی افزود: براساس تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان و با توجه به افزایش شاخص آلودگی هوا و مه غلیظ کلیه مدارس و دانشگاه‌های سراسر استان در روز شنبه ۲۲ آذر ماه بصورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.

وی ادامه داد: همچنین فعالیت ادارات و سایر دستگاه‌ها در تمامی شهرستان‌های استان به روال عادی برقرار است.