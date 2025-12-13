پخش زنده
اقدام سریع و حرفهای کارکنان شهر فرودگاهی از اعلام واحد مراقبت پرواز تا رفع FOD، عملیات خنکسازی و جلوگیری از حریق هواپیما توسط آتشنشانان و انتقال مسافران به ترمینال پس از ترکیدن لاستیک پرواز فلای کیش روایت یک شب پر تکاپو در شهر فرودگاهی امام خمینی بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در پی ترکیدن لاستیک هواپیمای پرواز فلایکیش به مقصد بغداد، بلافاصله پس از برخاست (Take-off) از باند فرودگاه بینالمللی امام خمینی؛، خلبان با اعلام شرایط اضطراری و با هماهنگی واحد مراقبت پرواز فرودگاه امام و تلاش خدمات ایمنی زمینی ، هواپیما به سلامت بر زمین نشست.
کارکنان شهر فرودگاهی با هماهنگی و برنامهریزی موثر موفق شدند با واکنش سریع، دقیق و کاملاً استاندارد، شرایط پروازی ایمنی را برای بازگشت هواپیما و خروج مسافران فراهم کنند.