از ساعت صفر بامداد امروز شنبه ۲۲ آذر، مصوبه بنزین ۳ نرخی اجرایی شد.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی تهران در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما با تاکید بر اینکه هیچ مشکلی در خدمترسانی جایگاهها به مردم وجود ندارد، گفت: در پی اجرای مصوبه هیئت دولت مبنی بر اصلاح قیمت در کارتهای سوخت اضطراری، روند عرضه بنزین برای چند دقیقه در برخی جایگاهها متوقف شد.
فریدون یاسمی افزود: این توقف کوتاهمدت، صرفاً بهمنظور اعمال برنامه جدید و بهروزرسانی سامانههای عرضه سوخت صورت گرفت و با همراهی خوب مردم، فرایند اصلاح قیمت بدون مشکل انجام شد.
وی اضافه کرد: اکنون همه جایگاههای عرضه سوخت در وضعیت عادی و روان قرار دارند و هیچگونه مشکل خاصی گزارش نشده است.