به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، از بامداد امروز شنبه بیست و دوم آذر ماه طرح سه نرخی بنزین در تمامی جایگاه‌ها استان آغاز شد.

در این طرح سهمیه‌های بنزین ۶۰ لیتری ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتری ۳ هزار تومانی بدون تغییر در کارت‌ها ثابت می‌ماند و رانندگانی که می‌خواهند با کارت جایگاه‌ها بنزین بزنند باید با نرخ ۵ هزر تومانی سوخت گیری کنند.

مدیر پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز نیز گفت:به ازای هر تلمبه بنزین یک کارت سوخت به جایگاه‌ها داده شده است ولی برخی جایگاه‌ها یک کارگر برای دو تلمبه وجود دارد و این کارت‌ها در اختیار او قرار دارد.

پرویز ایدون افزود: همچنین دو کارت مازاد به جایگاه‌ها تحویل داده شده است تا در جهت تسریع در امر سوخت رسانی خودرو‌های شهروندان استفاده شوند.