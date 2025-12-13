به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین طاهری، نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری، در برنامه میزگرد شبکه خبر با تأکید بر ضرورت شناخت دقیق دشمن گفت: دشمن از دو نوع ابزار استفاده می‌کند؛ ابزار‌های سخت مثل تجهیزات نظامی و ابزار‌های نرم مثل رسانه و فضای مجازی. ما باید در هر دو عرصه توانمند شویم و به لطف انقلاب اسلامی امروز در برخی حوزه‌های علمی و تکنولوژیک در لبه پیشرفت‌های جهانی قرار داریم.

او با اشاره به تلاش دشمن برای تضعیف امید و اراده مردم تصریح کرد: جنگ امروز، جنگ شناختی و جنگ نرم است. دشمن عقاید و ارزش‌های اسلامی را هدف گرفته و بیشترین ضربه را از مسیر رسانه و فضای مجازی وارد می‌کند. از این‌رو هم مردم و هم مسئولان باید با دقت و آمادگی بیشتری وارد این عرصه شوند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین طاهری با اشاره به تأکیدات اخیر مقام معظم رهبری افزود: ما نباید همیشه در موضع دفاع باشیم، بلکه باید تهاجم داشته باشیم؛ زیرا آنها بودند که به بشریت آسیب زدند. قرآن کریم نیز دستور می‌دهد که در برابر دشمن هر مقدار توان و قدرت ممکن فراهم شود و این محدود به حوزه نظامی نیست.

وی با بیان اینکه دشمن امروز بیش از قدرت نظامی از قدرت تبلیغاتی بهره می‌گیرد، گفت: انقلاب‌های مخملین نمونه‌های بارز جنگ نرم هستند که بدون لشکرکشی، سلطه دشمن را بر برخی کشور‌ها تثبیت کردند. به همین دلیل لازم است به رسانه، خصوصاً فضای مجازی، توجه ویژه داشته باشیم؛ موضوعی که رهبر معظم انقلاب بار‌ها بر آن تأکید کرده‌اند.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان، با اشاره به ارادت مشترک شیعیان و اهل سنت استان به اهل‌بیت (ع) اظهار داشت:در عزاداری‌های ماه محرم، برادران و خواهران اهل سنت حضور فعال دارند و حتی نذورات می‌دهند. از سوی دیگر در برنامه‌های مولودی اهل سنت، شیعیان حضور می‌یابند.

او با بیان اینکه علمای اهل سنت جایگاه رهبری را به‌عنوان اولی‌الامر می‌شناسند، گفت:بار‌ها علمای بزرگ اهل سنت تأکید کرده‌اند که اطاعت از رهبری را وظیفه شرعی خود می‌دانند. این نگاه در عمل نیز ثابت شده است؛ چه در مراسمات مختلف انقلاب و نظام، چه در دفاع مقدس ۸ ساله و چه در جنگ ۱۲ روزه اخیر که شیعه و سنی دوشادوش یکدیگر حضور داشتند و شهید تقدیم کردند.