

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در سومین روز بازی‌های پاراآسیایی جوانان، پارادوومیدانی ۱۲ نشان، پاراتکواندو ۶ نشان و پاراوزنه‌برداری ۲ نشان برای ایران کسب کردند.

همچنین ۶۱ نشان پاراشنا که در مسابقات روز دوم به دست آمده بود را مسئولان برگزاری تأیید کردند.

در روز سوم مسابقات این رویداد، ۲۳ نشان طلا، ۲۸ نقره و ۳۰ برنز و در مجموع ۸۱ شنان برای کاروان فرزندان ایران – سفیران پیروزی ثبت شد.

نشان طلا

ابوالفضل خسروی – پارادوومیدانی

محمد پارسا سهرابی – پارادوومیدانی

زهرا ایمانی – پارادوومیدانی

هانیه حق‌نظری – پارادوومیدانی

امیرحسین علیزاده – پاراتکواندو

مریم عبدالله‌پور – پاراتکواندو

ابوالفضل ایمانی – پاراتکواندو

رضا عنایت‌الهی – پاراوزنه‌برداری

امیرعلی اسحاق‌نیا – پاراوزنه‌برداری

سپنتا نویدی – پاراشنا

سپهر صیفی

علی حسن‌زاده

سپهر هوشمندی

سپهر صیفی

محمدطا‌ها باقری

سید عرفان جعفری پاکدل

سپهر صیفی

ابوالفضل ظریف‌پور

علی حسن‌زاده

سید عرفان جعفری پاکدل

طا‌ها عزیزی

سپنتا نویدی

سپهر صیفی



نشان نقره

رضا نیک‌سیرت – پارادوومیدانی

پرهام جعفری – پارادوومیدانی

فاطمه رستمی – پارادوومیدانی

نازنین‌زهرا خسروی – پارادوومیدانی

هستی شکوری – پارادوومیدانی

زهرا رحیمی – پاراتکواندو

زهرا سلطانی – پاراتکواندو

رضا دهقان – پاراشنا

سیدآرشاویر حسینی

علی مطلبی

ابوالفضل حیدری

محمدعلی کاظمی

علی حسن‌زاده

محمدطا‌ها باقری

ابوالفضل ملک‌اولادی

ابوالفضل ظریف‌پور

سید عرفان جعفری پاکدل

سپهر هوشمندی

سپنتا نویدی

ابوالفضل ملک‌اولادی

علی حسن‌زاده

محمدعلی کاظمی

امیرعلی گل‌محمدزاده

محمدطا‌ها باقری

ابوالفضل مرادی

ابوالفضل ظریف‌پور

ابوالفضل ملک‌اولادی

محمدعلی کاظمی



نشان برنز

آرمین صالحی – پارادوومیدانی

حسین ادیب – پارادوومیدانی

فاطمه بازیار – پارادوومیدانی

سحر قنبری – پاراتکواندو

علی مطلبی – پاراشنا

علی هنرور

امیررضا بهرامی

امیرمحمد فرخنده‌زاد

ابوالفضل حیدری

سیدامیر سبحان جمشیدی

سید عرفان جعفری پاکدل

ابوالفضل مرادی

رضا دهقان

علی مطلبی

سپهر هوشمندی

علی هنرور

ابوالفضل حیدری

محمدطا‌ها باقری

امیرمحمد فرخنده‌زاد

علی مطلبی

امیررضا بهرامی

رضا دهقان

علیرضا نصر اصفهانی

علی هنرور

ابوالفضل حیدری

امیرمحمد فرخنده‌زاد

امیرمحمد فرخنده‌زاد

سیدامیر سبحان جمشیدی

ابوالفضل ظریف‌پور

علیرضا نصر اصفهانی