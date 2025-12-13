

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیش‌بینی سازمان هواشناسی امروز در برخی مناطق خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان، یزد، شمال هرمزگان، شمال خوزستان، لرستان، ایلام، کردستان، کرمانشاه، همدان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل بارندگی، وزش باد و در بارش برف رخ خواهد داد.

در استان‌های گیلان و غرب مازندران هم به صورت پراکنده پیش بینی شده است.

همچنین فردا در گیلان، مازندران، گلستان، هرمزگان و در برخی از مناطق خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، نیمه جنوبی کرمان، فارس، شرق فارس، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی رخ می‌دهد.

دوشنبه، در برخی مناطق کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، جنوب یزد، نیمه غربی کرمان، گاهی رعد و برق، وزش باد شدید و در نقاط مستعد تگرگ و در سواحل شمالی کشور رخ خواهد داد و همچنین در نقاطی از زاگرس پراکنده پیش بینی می‌شود.