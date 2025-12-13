پخش زنده
امروز: -
کیفیت هوا در ۸ منطقه اصفهان و دو شهر دیگر استان در وضعیت پاک است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ایستگاه سنجش فعال، صبح امروز با میانگین ۴۲ AQl وضعیت پاک را نشان میدهد.
شاخص کیفی هوا در ایستگاههای پارک زمزم با ۴۷، دانشگاه صنعتی با ۴۶، رودکی با ۲۹، سپاهان شهر با ۳۱، فرشادی ۴۱، فیض با ۲۴، میرزاطاهر با ۱۶، ولدان ۴۵ وهزار جریب ۲۴ AQl و شهرهای مبارکه با ۳۹ و بیمارستان صاحب الزمان شهرضا با ۳۲ AQl در وضعیت پاک و به رنگ سبز است.
همچنین شاخص کیفی هوا در ایستگاههای ۲۵ آبان با ۵۲، کردآباد ۶۴، زینبیه با ۶۷، پروین ۵۵، خرازی ۵۲، رهنان ۵۳ و شهرهای زرین شهر با ۷۷، شاهین شهر با ۵۵، علوم پزشکی کاشان با ۸۱، خمینی شهر با ۵۴ AQl در وضعیت قابل قبول و به رنگ زرد است.
این درحالیست که قهجاورستان با ۱۱۷ AQl در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس و به رنگ نارنجی و کاشان با ۱۵۱ AQl در وضعیت ناسالم برای همه و به رنگ قرمز است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.