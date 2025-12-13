زنان آذربایجان شرقی در کنار رسالت سنگین همسری، خانه داری و مادری با حضور فعال در صنایع، خدمات نوین و گردشگری، نقش پررنگی در اقتصاد استان و اشتغالزایی دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حضور فعال زنان در عرصه کار و تولید نه‌تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کند، بلکه موجب افزایش اشتغال، رونق تولید داخلی و توسعه پایدار نیز می‌شود.

بانوان کارآفرین به عنوان نیرویی تأثیرگذار در اقتصاد کشور، می‌توانند نقش کلیدی در سرمایه‌گذاری برای تولید داشته باشند.

زنان به عنوان مدیران خانواده، تاثیر زیادی در انتخاب کالا‌های داخلی و ترویج فرهنگ مصرف تولیدات ایرانی دارند. زنان با خلاقیت و نوآوری در این زمینه می‌توانند محصولات ایرانی را برای بازار‌های خارجی جذاب‌تر کنند و سهم صادراتی کشور را افزایش دهند.