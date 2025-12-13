پخش زنده
پایگاه اینترنتی پولتیکو گزارش داد که ایتالیا، بلژیک، مالت و بلغارستان با طرح کمیسیون اتحادیه اروپا برای استفاده از ۲۱۰ میلیارد یورو از داراییهای مصادره شده روسیه برای کمک به اوکراین مخالفت کردهاند.
پیش از این مجارستان و اسلواکی نیز با هرگونه استفاده از داراییهای مسدود شده روسیه برای کمک به اوکراین مخالفت کرده بودند.