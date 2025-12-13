به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مراسم اختتامیه دوازدهیمن جشنواره ورزشی نداجا با حضورجانشین نیروی دریایی برگزار شد.

امیر دریادار فرامرز بمانی جانشین نیروی دریایی با اشاره به اهمیت ورزش در بین ناویان وظیفه گفت: این جشنواره در جهت تدابیر فرماندهی کل قوا مقام معطم رهبری مبنی بر اهمیت ورزش برای جوانان است که و فرمانده نیروی دریایی ارتش برگزاری این مسابقات بر آمادگی بیشتر ناویان وظیفه می‌افزاید.

ناخدا سوم تفگدار دریایی فرزاد عرب زاده دبیر این جشنواره ورزشی هم در باره نتایج این مسابقات گفت:این جشنواره یکی از مسابقاتی است که تنها در نیروی دریایی برگزار می‌شود ودر این مسابقات ۳۰۰ شرکت کننده داشتیم ونفرات برتر برای مسابقات آجا آماده می‌شوند.

وی افزود:در این مسابقات بمدت ۶ روز ودر ۱۱ رشته ورزشی برگزار شد و تیم مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا سیرجان با ۱۹۵ امتیاز مقام اول را بدست اورد وقهرمان شد وتیم آموزش‌های تخصص‌های رشت با ۱۸۵ امتیاز مقان دوم را به خود اختصصاص داد و منطقه چهارم دریایی امام رضای انزلی با ۱۲۳ مقام سوم را کسب کرد وشرایط برگزاری مسابقات راضیت بخش بود.