با آغاز اولین بارش پاییزی در شهرستان بجنورد اهالی دیگها را برپا کردند تا با پخت آش نذری، هم شکرانه پروردگار را بجا آورند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ صبح دیروز اهالی شهرستان بجنورد دیگها را برپا کردهاند تا با پخت آش نذری، هم شکرانه پروردگار را بجا آورند و هم یکی از جلوههای مشارکت اجتماعی که از گذشته تا امروز مرسوم است حفظ شود.
این نذر سنتی اگرچه ساده است، اما همچنان یکی از جلوههای مشارکت اجتماعی مردم محسوب میشود؛ رسمی که توانسته از گذشته تا امروز حفظ شود.
در منطقه دهخدا بجنورد از صبح زود اهالی دیگها را برپا کردهاند و هرکس بنا بر توان خود، سهمی از مواد اولیه را آورده تا این نذر بارانی پخته شود.
اینجا آش باران فقط یک غذا نیست؛ بخشی از فرهنگ این مردم است.
پخت آش باران، یکی از سنتهای ماندگار این منطقه است که نسل به نسل منتقل شده است.